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Bahçeye uçan otomobilde üç kişi yaralandı

Bilecik'te 11 EE 022 plakalı otomobil kontrolden çıkarak apartmanın yaklaşık 4,5 metrelik bahçesine düştü; üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bahçeye uçan otomobilde üç kişi yaralandı

kaza yerinde gözlemler:

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kaynak Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan 11 EE 022 plakalı otomobil, yön hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kayan araçla birlikte apartmanın yaklaşık 4,5 metre yükseklikteki bahçesine uçtu.

Kazanın araç sürücüsü H.Ç. (18) ile araçtaki yolcular U.B. ve A.O.'nun yaralanmasıyla sonuçlandığı belirtildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan acil servis ekipleri, yaralıların durumuna göre gerekli müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hepsini Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve nakil işlemlerini organize etti. Güvenlik güçleri ve polis ekipleri kazanın oluş biçimini belirlemeye yönelik çalışma başlattı. Polis, kaza nedeniyle olay yerinde inceleme yapıyor ve sürücünün olay anındaki durumunu değerlendiriyor.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BİR APARTMANIN BAHÇESİNE UÇTU

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BİR APARTMANIN BAHÇESİNE UÇTU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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