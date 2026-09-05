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Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği tatbikatı

Manisa Büyükşehir, 80 personelle başlayan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve gerçeğe yakın tatbikatlarla çalışanları acil durumlara hazırlıyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:22

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği tatbikatı

Manisa Büyükşehir personeline yönelik eğitim ve tatbikat programı başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak ve muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve tatbikat programı başlattı. Program, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde planlandı ve uygulamaya kondu.

Salihli'de ilk uygulama:

Programın ilk durağı Salihli Şantiye Binası oldu. Burada verilen teorik eğitimlerde personele iş yerlerinde karşılaşabilecekleri riskler, acil durumlarda izlenmesi gereken yollar ve doğru müdahale yöntemleri aktarıldı. Eğitim sonrasında gerçekleştirilen gerçeği aratmayan tahliye ve yangın söndürme tatbikatında, ekiplerin koordinasyonu, müdahale süreleri ve personelin tahliye esaslarına uygun hareketi uygulamalı olarak gösterildi ve değerlendirildi. Tatbikatta toplam 80 belediye personeli hazır bulundu ve uygulamalar personelin sahadaki yetkinliklerini test edecek şekilde kurgulandı.

Programın kapsamı ve hedefleri:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu eğitim ve tatbikatların tüm daire başkanlıklarına bağlı birimlerde uygulanacağını duyurdu. Amaç; çalışanların olası risklere karşı bilinçlenmesi, acil durumlara doğru müdahale edebilme kapasitesinin artırılması ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı çerçevesinde düzenli eğitimlerin sürdürülmesi olarak açıklandı. Programın, 17 ilçede bulunan Büyükşehir belediyesine bağlı tüm hizmet birimlerinde devam edeceği ve uygulamaların ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, düzenli eğitim ve tatbikatların çalışan güvenliğini artırmaya katkı sağlamasını hedeflediklerini ve benzer uygulamaların planlı şekilde tekrarlanacağını ifade etti.

BELEDİYE PERSONELİNE ACİL DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER ANLATILIRKEN, ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRME...

BELEDİYE PERSONELİNE ACİL DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER ANLATILIRKEN, ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRME VE TAHLİYE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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