Sinop'ta baraj gölünde sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılığa müdahale

Boyabat Baraj Gölü'nde 600 metre kaçak ağ ele geçirildi

Saraydüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İl Müdürlüğü teknik personellerinin ortak denetiminde, Boyabat Barajı 2. Bölge Baraj Gölü genelinde su ürünleri kontrolü yapıldı. Yapılan denetimde suda asılı halde bulunan sahipsiz ve markasız toplam 600 metre uzunluğunda yasa dışı balık ağı tespit edildi.

Denetimin ayrıntıları:

Tespit edilen ağlar ekiplerce sudan çıkarıldı; malzeme mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Denetimler, iç sularda sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin yürütüldü. Ekipler bölge genelinde benzer kontrolleri aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Vatandaşa çağrı:

Yetkililer, ' Bugünün koruması, yarının bereketidir ' mesajını paylaşarak, iç sulardaki balık popülasyonunun korunması için tüm vatandaşları kurallara uymaya ve av yasaklarına riayet etmeye davet etti. Yapılan müdahalenin sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlaması ve ekosistemin korunması hedefleniyor.

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN BOYABAT BARAJ GÖLÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SU ÜRÜNLERİ DENETİMİNDE, YASA DIŞI AVCILIKTA KULLANILAN 600 METRE SAHİPSİZ VE MARKASIZ AĞA EL KONULDU.