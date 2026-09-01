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Düğün sabahı hayatını kaybeden çiftin ölüm nedeni otopside belirlendi

Burdur'da düğünleri öncesi evlerinde ölü bulunan Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) için otopsi sonucu karbonmonoksit zehirlenmesi belirledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düğün sabahı hayatını kaybeden çiftin ölüm nedeni otopside belirlendi

Olayın ayrıntıları

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde, kına gecesi yapılan ve ertesi gün düğünleri planlanan Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34), 25 Nisan sabahı evlerinde ölü bulundu. Çiftin yakınları sabah haber alamayınca eve gelerek banyoda hareketsiz halde buldu. Yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerinin kontrolünde çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ilk inceleme ve değerlendirmeler:

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk değerlendirmede, banyodaki şofben kaynaklı elektrik çarpması olasılığı üzerinde duruldu. Olay yerinden alınan bulgular ve ilk incelemeler sonrasında cenazeler morga kaldırıldı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

otopsi sonucu ve cenaze işlemleri:

Adli tıp incelemesinde, her iki ismin ölüm nedeni olarak karbonmonoksit gazı zehirlenmesi belirlendi. Otopside tespit edilen bu sonuç, olay yerindeki ilk değerlendirmenin ardından kesin teşhis niteliği taşıdı. Yapılan işlemler sonrası Ayşegül Maral'ın cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan'ın cenazesi ise Küçükalan köyünde toprağa verildi.

Düğünlerine saatler kala hayatını kaybetmişlerdi: Genç çiftin ölümünde acı gerçek ortaya...

Düğünlerine saatler kala hayatını kaybetmişlerdi: Genç çiftin ölümünde acı gerçek ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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