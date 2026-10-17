Düğün töreni takı tartışmasıyla kaosa döndü

olay yerinde yaşananlar:

Bolu'nun Büyükcami Mahallesi Parti Sokak üzerindeki bir düğün salonunda, iddiaya göre takı meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede alevlendi. Tarafların birbirine yönelik saldırıları hızla şiddetlendi; salondakiler tekme ve yumruklarla birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu.

kavganın gelişimi:

Tartışmanın diğer davetlilerin de dâhil olmasıyla meydan kavgasına dönüştüğü, çok sayıda kişinin birbirine saldırdığı ve ortamın kısa sürede kaotik bir hal aldığı aktarıldı. Olay sırasında kadın ve çocukların panik içinde sağa sola kaçtığı; kavgayı ayırmaya çalışanların tarafları sakinleştirmekte zorlandığı belirtildi.

görüntüler ve kayda yansıyanlar:

Kavgayı ayırmak veya durumu belgelemek isteyenler arasında yer alan bir davetli, olay anını üst kattan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Kayda yansıyan görüntülerde yaşanan panik, müdahale girişimleri ve kavganın şiddeti açık şekilde izlenebiliyor.

BOLU’DA BİR DÜĞÜN SALONUNDA İDDİAYA GÖRE TAKI MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE MEYDAN KAVGASINA DÖNÜŞTÜ. TEKME, YUMRUK VE SANDALYELERİN HAVADA UÇUŞTUĞU, DAVETLİLERİN KORKU DOLU ANLAR YAŞADIĞI KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.