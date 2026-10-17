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Adana'da altyapı sınavı: sağanakta rögar temizleyen vatandaşlar ve sulara gömülen otomobil

Meteorolojinin sarı uyarısıyla etkili olan sağanak, Adana'da alt geçitte bir aracın suya gömülmesine yol açtı; vatandaşlar rögarları kendi imkanlarıyla temizledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Adana'da altyapı sınavı: sağanakta rögar temizleyen vatandaşlar ve sulara gömülen otomobil

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı Adana'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak, kentin birçok noktasında su taşkınlarına neden oldu. Ana caddelerde su birikintileri oluşurken mahallelerdeki rögarların dolması sonucu yer yer ev ve iş yerlerinde su baskınları görüldü.

Alt geçitte otomobil suya gömüldü:

Merkez Cami yanındaki alt geçide otomobiliyle girmeye çalışan İsmail Yalçın'ın aracı, yoğun su nedeniyle gömüldü. Yalçın'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alt geçide girilmemesi için güvenlik önlemi alırken, aracı çıkarmak için bölgeye gelen iş makinesi suya gömülen aracı kurtardı.

İtfaiye ekipleri, İsmail Yalçın ile birlikte bulunan 2 çocuğu güvenli bir şekilde çıkarıldı. Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada alt geçide girerken herhangi bir uyarı levhası olmadığını, aracında ciddi hasar meydana geldiğini ve yasal işlemleri başlatacağını söyledi.

Vatandaşlar rögarları kendi elleriyle temizledi:

Kent genelinde birçok mahallede taşan rögarları gören vatandaşlar, kısa sürede kendi imkanlarıyla kanalları ve rögar kapaklarını temizlemeye başladı. Bölge sakinleri altyapıların yetersiz olduğunu belirterek belediyeye tepki gösterdi. Yetkililer, yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

ADANA’DA SAĞANAK YAĞMURDA SOKAKLAR GÖLE DÖNERKEN ALT GEÇİTTEN GEÇMEYE ÇALIŞAN BİR OTOMOBİL İSE...

ADANA’DA SAĞANAK YAĞMURDA SOKAKLAR GÖLE DÖNERKEN ALT GEÇİTTEN GEÇMEYE ÇALIŞAN BİR OTOMOBİL İSE SUYA GÖMÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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