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Şiddetli rüzgar Çerkezköy-Silivri otoyolu'nda kamyoneti devirdi

Tekirdağ'da Çerkezköy-Silivri Otoyolu'nda şiddetli rüzgarın savurduğu 34 ZRZ 59 plakalı kamyonet yan yattı; sürücü M.D. kazayı yara almadan atlattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şiddetli rüzgar Çerkezköy-Silivri otoyolu'nda kamyoneti devirdi

Olay yerinden ilk bilgiler:

Tekirdağ'da, Çerkezköy-Silivri Otoyolu üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesine yol açan şiddetli rüzgar sonucu bir kamyonet yan yattı.

Kaza anı ve araçta oluşan zararlar:

Sürücü M.D.'nin kullandığı 34 ZRZ 59 plakalı kamyonet, seyir halindeyken rüzgarın etkisiyle savrularak yan yattı. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, araçta göze çarpan hasarlar oluştu.

Müdahale ve inceleme süreci:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücünün sağlık durumu değerlendirildi ve kazanın ardından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Çerkezköy-Silivri Otoyolu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle kamyonet devrildi

Çerkezköy-Silivri Otoyolu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle kamyonet devrildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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