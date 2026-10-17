Atak bitirişlerini düzeltmek önceliğimiz olacak: Mustafa Dalcı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Erzurumspor FK’ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımın özellikle hücum sonlandırmada yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

oyun düzeni ve değişiklikler:

Dalcı, takımın başında ikinci maçını oynadığını belirterek, "Eyüpspor’un başında ikinci maçım. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Oyunumuzu ve formasyonumuzu, oyun dizilişimizi, saha dizilişimizi değiştirmemiz gerekiyordu" dedi. Teknik direktör, yeni bir oyun formatının yerleşmesinin zaman alacağını vurguladı.

İlk yarıda topa ve oyuna hakim olan tarafın Eyüpspor olduğunu ifade eden Dalcı, maç içinde oyuncular arasındaki iletişim kopukluklarının ve bireysel temaslardaki eksikliklerin takım dengesini bozduğunu aktardı. Bu tür anlarda savunma ve orta sahada duraksamalar yaşandığını, bunun sonucu olarak da talihsiz goller yediklerini söyledi.

atak sonlandırma sorunları ve çözüm arayışı:

Teknik adam, oyunun organizasyonunda 2. ve 3. bölgeler arasında geçişlerde problem olduğunu belirtti: "3. bölgede ve 1. bölgeden sete oynadığımızda, geçişlerimizi doğru yapıp 2. bölgeden, 3. bölgeye geçerken 3. bölgede atak sonlandırmakta büyük sorunlar yaşadık". Dalcı, çoğalmalarda da benzer sıkıntılar olduğunu ve bu alanların geliştirilmesi gerektiğini ekledi.

Hızlı kaybedilen toplarda rakibin çabuk karşı koşular yakaladığını ve bunun sonucunda takımın kontra preste eksik kaldığını vurgulayan Dalcı, "Kaybettiğimiz ya da atağa sonlandıramadığımız her topta geriye bizi çok çabuk koşturdular" diye konuştu. Bu zafiyetlerin cezayla sonuçlandığını belirtti.

Son olarak Dalcı, atak sonlandırmadaki problemlere rağmen oyun anlayışlarını güçlendirmek konusunda kararlı olduklarını ifade etti: "Atak sonlandırmada sorunlar yaşadık ama bu oyunu daha güçlü hale getirmek için ısrarla devam edeceğiz ve bu oyunumuzu, ön tarafta olan bu sorunumuzu da çözüp daha güçlü şekilde bundan sonraki maçlarımızda mücadelemizi vereceğiz".

EYÜPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA DALCI, ERZURUMSPOR FK MAÇINDA ATAK SORUNLARI YAŞADIKLARINI DİLE GETİREREK, SONRAKİ KARŞILAŞMALARDA BUNU ÇÖZMELERİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ.