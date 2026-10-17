Atakum'da ev ve araç aramalarında uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

operasyonun detayları:

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, E.A. (25) isimli kadının Körfez Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 13 adet Lyrica ibareli sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Jandarma, söz konusu maddelerin Y.S.Ç. (37) isimli kişiden temin edildiği yönünde tespit yaparak soruşturmayı genişletti ve operasyonu derinleştirdi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

İncesu Mahallesi'nde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen aramada 99,09 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11.800 lira ele geçirildi. Araçta bulunanların kimlikleri ve bağlantıları soruşturuldu.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında Y.S.Ç. ile araçta bulunan A.S. (20) gözaltına alındı. Ayrıca A.S.'nin Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan adli aramada 5 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelilerin Atakum İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandıktan sonra Samsun Adliyesine sevk edildikleri ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1'i kadın 2 kişi tutuklandı