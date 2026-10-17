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Menemen'de ortak operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silahla 44 gözaltı

Menemen'de polis ve jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu, silah ve aparat ele geçirildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Menemen'de ortak operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silahla 44 gözaltı

operasyonun koordinasyonu ve yürütücü birimler:

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda çalışmalar, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Operasyonda Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak hareket ederek adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

ele geçirilen malzemeler ve sayılar:

Adres aramalarında toplamda 800 gram esrar, 66 adet sentetik uyuşturucu hap, 5,5 gram amfetamin ve 0,50 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 12 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız olarak bulunan 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 av tüfeği ve 35 tüfek kartuşu da kolluk kuvvetlerinin envanterine alındı.

Operasyonun ilk safhasında yapılan aramalarda 42 şüpheli yakalanırken, çalışmaların uzatılmasıyla uyuşturucu suçlarından aranan 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı toplam 44 kişiye ulaştı.

adli süreç ve bir sonraki adımlar:

Gözaltına alınan şüpheliler emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilen delillerin incelenmeye devam ettiğini bildirdi.

POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ORTAK VE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 44 ŞÜPHELİ...

POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ORTAK VE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 44 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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