Düğün yolunda yaya çarpması: amca hayatını kaybetti, yeğeni ağır yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Elazığ’ın Palu ilçesi girişindeki düğün salonu mevkiinde, yaya olarak bir düğüne giden İhsan Öztekkeli ile yeğeni A.Ö.'ye bir otomobil çarptı. Kazada olay yerindeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan amca ve yeğen hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İhsan Öztekkeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve cenazesi otopsi yapılmak üzere Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi.

soruşturma ve sağlık durumu:

Kazaya karışan aracın sürücüsü ve plakasına ilişkin bilgiler henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı ve çevredeki görgü tanıkları ile delil çalışması yürütülüyor.

Hayatta kalan yeğen A.Ö.'nün tedavisinin Elazığ’daki hastanede sürdüğü, sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, olay yerinde yapılan müdahale ve başlatılan adli işlemler hakkında bilgi vermeye devam ediyor.

İHSAN ÖZTEKKELİ HAYATINI KAYBETTİ.