Dünya çapında eğitim ağı: Maarif Vakfı 10. yılında 66 ülkede

düzenlenen program ve açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda konuştu. Erdoğan, programda vakfın kuruluşundan bu yana izlediği yön ve hedeflere dair değerlendirmelerde bulundu.

vakfın uluslararası yayılımı

Konuşmasında vakfın on yıllık faaliyetlerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 sene içinde kurumun önemli bir küresel ağ haline geldiğini belirterek, vakfın 66 ülkede faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye Maarif Vakfı'nın uluslararası eğitim faaliyetlerini ve kurumsal hedeflerini özetledi; konuşmada vakfın geçmişteki adımları ve geleceğe dönük hedeflerine dair mesajlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 sene büyük hedeflerle yola revan olan vakfımız 66 ülkede faaliyet gösteriyor"