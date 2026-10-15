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Selde akıma kapılan 14 yaşındaki hafız Mahmud son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki selde Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki hafız Mahmud Işıldak, Düzce'de babası Ömer Faruk Işıldak'ın yanına defnedildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:57

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Selde akıma kapılan 14 yaşındaki hafız Mahmud son yolculuğuna uğurlandı

Genç hafız Düzce'de toprağa verildi

İstanbul'da yaşanan yoğun yağışın ardından meydana gelen sel olayında elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki hafız Mahmud Işıldak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Mahmud için memleketi Düzce'de cenaze töreni düzenlendi.

Olayın gelişimi:

Sel sonrası Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda elektrik akımına kapılan Mahmud, olay yerinden alınarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen genç hafız yaşamını yitirdi. Ailenin acısı, özellikle altı ay önce kalp krizi sonucu vefat eden babası Ömer Faruk Işıldak'ın kaybının tazeliğiyle daha da derinleşti.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

İstanbul'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından Mahmud'un cenazesi Doğanlı köyü mezarlığına getirildi ve burada kılınan namazın ardından defnedildi. Genç hafızın naaşı, babasının yanına gömüldü. Törene Düzce Valisi Mehmet Makas'ın yanı sıra köy halkı, İstanbul'dan gelen hocalar ile Mahmud'un dini eğitim gördüğü arkadaşları katıldı ve taziye ziyaretleri gerçekleştirildi.

Yaşanan kayıp, hem ailede hem de toplumda derin üzüntü yarattı; cenaze töreninde katılımcılar dualar ederek ailenin acısını paylaştı. Mahmud'un dini eğitim çevresindeki anıları ve hafız oluşu, törene katılanların konuşmalarında sıkça vurgulandı.

İSTANBUL’DA YAŞANAN SEL OLAYINDA FATİH İLÇESİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK VEFAT EDEN 14...

İSTANBUL’DA YAŞANAN SEL OLAYINDA FATİH İLÇESİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK VEFAT EDEN 14 YAŞINDAKİ HAFIZ MAHMUD IŞILDAK MEMLEKTİ DÜZCE’DE TOPRAĞA VERİLDİ. IŞILDAK 6 AY ÇNCE VEFAT EDEN BABASI ÖMER FARUK IŞILDAK’IN YANINA DEFİN EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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