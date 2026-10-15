EBYÜ’de eğitim ve kent iş birliğine odaklı yeni dönem hazırlığı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) yönetimi, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek dönem hedeflerinin belirlenmesi amacıyla bir araya geldi. Toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırımın katılımıyla gerçekleştirildi ve 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde planlama niteliği taşıdı.

toplantıya kimler katıldı:

Toplantıda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile üniversitenin akademik ve idari birim yöneticileri hazır bulundu. Katılımcılar, kurum ile şehir arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

görüşülen öncelikler:

Toplantıda üniversitenin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri, kurumsal gelişim ve öğrencilere sunulan imkanların güçlendirilmesi öncelikli başlıklar olarak ele alındı. Mevcut imkanların geliştirilmesi ve akademik çalışmaların desteklenmesine yönelik planların gündeme getirildiği toplantıda, EBYÜ’nün ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar ayrıca üniversitenin farklı alanlardaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik somut adımlar atılması gerektiğini belirtti. Toplantı, gelecek dönemde yürütülebilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinin ardından tamamlandı ve EBYÜ’nün şehrin gelişimine katkısını güçlendirme hedefi öne çıktı.

EBYÜ’NÜN GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ DEĞERLENDİRİLDİ