Etkinlikte buluşma

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen söyleşide 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonu milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, Denizli'de sporseverlerle bir araya geldi. Program, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve kent yöneticileri, sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda genç ve kadın izleyicinin katılımıyla tamamlandı.

Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dr. Meral Alten ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Salonun ilgi ve enerjisi, etkinliğin gençler ve kadınlar için önemini ortaya koydu.

başarıya giden yol:

Karakaşlı, uluslararası arenada elde ettiği dereceler ve şampiyonluğa ulaşma sürecinde yaşadığı deneyimleri katılımcılara aktardı. Anlatımında disiplin ve hedef odaklı çalışmanın rolüne dikkat çeken sporcu, antrenman rutinleri, zihinsel hazırlık ve rekabetin getirdiği zorluklarla başa çıkma yöntemlerinden söz etti. Genç sporculara ve kadınlara yönelik mesajlarında, azim ve sürekliliğin sıkça altı çizildi.

soru-cevap ve kapanış:

Söyleşinin sonunda izleyicilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Güzin Müjde Karakaşlı, kişisel tecrübeleri üzerinden pratik tavsiyeler verdi. Etkinlik, Karakaşlı'ya katkılarından dolayı teşekkür edilmesi ve günün anısına plaket takdim edilmesiyle son buldu. Organizasyon, yerel düzeyde sporun ve kadın katılımının teşvik edilmesine dönük somut bir örnek oluşturdu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ, 3 BANT BİLARDO DÜNYA ŞAMPİYONU MİLLİ SPORCU GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI’YI DENİZLİ’DE AĞIRLADI. SPORSEVERLERİN, GENÇLERİN VE KADINLARIN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ SÖYLEŞİDE KARAKAŞLI, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN BAŞARI HİKAYESİNİ PAYLAŞTI.