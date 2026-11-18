Gol üretiminde durgunluk: Altay 12 haftada sadece 8 gol attı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Altay, geride kalan 12 haftada rakip fileleri yalnızca 8 kez havalandırabildi. Siyah-beyazlıların hücumdaki verimsizliği, takımın sezon içindeki ivmesini de olumsuz etkiledi.

Sezonun gidişatı:

Sezona etkili başlayan İzmir ekibi, ilk 6 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile dikkat çekti. Ancak sonraki 6 karşılaşmada galibiyet alamayan Altay, bu periyotta yalnızca 1 beraberlik çıkarabildi ve puan kayıpları arttı.

Gol krizinin boyutu ve etkileri:

Siyah-beyazlılar, 6 gol atan Denizli İdmanyurdu'nun ardından, ligin son sırasında bulunan 1922 Akşehirspor ile birlikte grubun en az gol atan ikinci takımı konumunda bulunuyor. Takımın son golü üç maç önce 1922 Akşehirspor karşısında gelirken, takip eden üç maçta gol sevinci yaşanmadı.

Bu tablo, teknik ekip için hem hücum organizasyonlarının hem de bitiricilik üzerinde acil değerlendirmeler yapılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Hücum hattındaki durgunluk, maç içindeki tempo ve son paslardaki etkinliğin zayıflamasıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki haftalar, Altay'ın hem taktiksel düzeltmeler hem de oyuncu performansları açısından dönüşüm sağlayıp sağlayamayacağının test sahası olacak. Yönetim ve teknik kadronun alacağı kararlar takımın hedefleri açısından belirleyici olacak.

ALTAY, LİGİN EN AZ GOL ATAN İKİNCİ TAKIMI