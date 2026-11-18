Murat Şahin'in Pendikspor tercihinin arka planı

Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin, kırmızı-beyazlı kulübün teklifini kabul etmesinde en önemli etkenin kulübün uzun vadeli yapılanma planı olduğunu belirtti. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği röportajda, takımın genç ve potansiyelli bir kadroya sahip olmasının kararında belirleyici olduğunu vurguladı. Şahin, Pendikspor’un tesisleşme ve sürdürülebilirlik vizyonuna katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Sergen Yalçın ile yıllar ve Beşiktaş dönemi:

Şahin, Sergen Yalçın ile hem futbolcu hem de teknik ekip olarak yaklaşık 10-12 yıl birlikte çalıştıklarını anlattı. Eyüpspor'da teknik direktörlüğe başladıktan sonra Sergen Yalçın ile yollarının birleştiğini, Gaziantepspor'la başlayan işbirliğinin ardından Anadolu kulüpleri ve son olarak Beşiktaş'ta güzel bir hikâye yazdıklarını ifade etti. 2020-2021 sezonunda pandemi koşullarına rağmen Beşiktaş ile iki kupa kazandıklarını; üçüncü kupanın ise diğer yıla aktarıldığını belirterek, o dönemde Sergen Yalçın’dan çok şey öğrendiğini söyledi.

Şampiyonlukta unutulmaz anlar ve takım ruhu:

Beşiktaş’ın şampiyonluğunda kırılma maçlarından birinin Konyaspor karşılaşması olduğunu söyleyen Şahin, o maçta N’Sakala’nın erken dakikalarda kırmızı kart görmesine rağmen galip geldiklerini ve bunun takımın birlikteliğini güçlendirdiğini anlattı. 2020-2021 sezonunun pandemi nedeniyle zorluklarla geçtiğini, haftada üç kez test yaptıkları, zaman zaman ligin durduğu ve taraftar desteğinden uzak oynadıkları bir dönem olduğunu belirtti. Son hafta şampiyonluğun tek maça kalmasının yarattığı psikolojiyi de detaylarıyla aktardı.

Hatayspor dönemi ve deprem sonrası zorluklar:

Hatayspor’u çalıştırdığı dönemin kendisi ve ekibi için çok öğretici olduğunu söyleyen Şahin, kulübün 6 Şubat depremlerinden çıkmış bir yapı olduğunu, fiziki koşulların yetersiz olduğunu ve oyuncuların ciddi travmalar yaşadığını hatırlattı. Mersin’de çalıştıkları dönemde şehirle aralarında 4-4,5 saatlik mesafe olduğu bilgisini paylaşan Şahin, depremden etkilenen oyuncularla bireysel psikolojik çalışmalara ağırlık verdiklerini; bu süreçte takımın elinden geleni yaptığını ifade etti.

Pendikspor için hedefler ve yol haritası

Pendikspor teklifini kabul etme sebeplerini detaylandıran Şahin, takımda geliştirilebilecek ciddi genç oyuncular bulunduğunu ve bunları Türk futboluna kazandırmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Devre arasına kadar oynanacak 5 maçtan maksimum puan alıp, ikinci yarı planlamasını buna göre yapmayı hedeflediklerini belirtti. Şahin, bunun kolay olmadığını ve zamana ihtiyaç duyduklarını ama ekibinin bunu başaracak kapasitede olduğunu vurguladı.

Yönetim, ekip ve zamana verilen önem:

Şahin, ülke futbolunda kararların çok hızlı alındığına dair eleştirisini dile getirerek, sadece antrenörlere değil kulüp yapılarının da uzun vadeli planlara geçmesi gerektiğini söyledi. "Biz şu anda işin daha çok tüketici tarafındayız" diyerek kısa vadeli başarıların sürdürülebilirlik sağlamadığını, en küçük kötü gidişte her şeyin yeniden yapıldığını ifade etti. Başarı için yönetim, teknik ekip, futbolcu grubu ve taraftarın bir bütün halinde hareket etmesi gerektiğini savundu.

Teknik ekip kurulması ve antrenörlere destek:

Uzun yıllar yardımcı antrenör olarak çalışmanın kendisine taktiksel ve operasyonel katkı sağladığını belirten Şahin, bir teknik direktörün anlaşabileceği ve kendisine katkı sağlayacak bir ekip kurmasının önemini vurguladı. Ayrıca antrenörlere görev yaptıkları süre boyunca destek verilmesi gerektiğini; bu işin kısa sürede sonuç alınabilecek bir alan olmadığını, süreç yönetiminin şart olduğunu söyledi.

Son olarak Şahin, "Pendikspor’un güzel bir tesisleşme planı var. Sürdürülebilir bir yapı oluşturmak isteyen başkanımız ve yönetimimiz bulunuyor. Biz de bu yapılanmaya katkı sağlayabilirsek kulübü daha iyi yerlere taşıyabiliriz" sözleriyle röportajı özetledi ve ilk hedeflerinin Pendikspor’un başarısı olduğunu yineledi.

PENDİKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MURAT ŞAHİN, KIRMIZI-BEYAZLI KULÜBÜN TEKLİFİNİ KABUL ETMESİNDE UZUN VADELİ YAPILANMA PLANININ ETKİLİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, TAKIMI İYİ YERLERE TAŞIYACAKLARINI SÖYLEDİ.