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Dur tabelasını görmezden gelen sürücü kavşakta çarpışmaya neden oldu

Manavgat'ta 'dur' tabelasına uymayan 02 AGL 002 plakalı araç, 34 HMY 184 plakalı otomobille çarpıştı; güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dur tabelasını görmezden gelen sürücü kavşakta çarpışmaya neden oldu

Kaza yerinde yaşananlar

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki 02 AGL 002 plakalı otomobilin Mithatpaşa Caddesi girişindeki 'dur' tabelasına uymayarak yoluna devam etmesi sonucu çarpışma yaşandı. Çarpışma, Demokrasi Bulvarı istikametine giden Hasan H. G.'nin kullandığı 34 HMY 184 plakalı araçla gerçekleşti.

Kaza anı ve güvenlik kamerası kaydı:

Kaza, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 'dur' tabelasına uyulmadığı ve iki aracın kavşakta hızla yaklaşmasının ardından çarpıştığı görülüyor. Görüntüler kazanın nasıl geliştiğine dair net bir kronoloji sunuyor.

Trafik ve müdahale süreci:

Çarpışmanın ardından 02 AGL 002 plakalı otomobil kendini korumaya alarak olay yerinde hareket etmedi; bu nedenle cadde üzerinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, aracın güvenli bir şekilde çekiciye yüklenmesi için uzun çaba sarf etti. Çekicinin yüklemesinin ardından yol trafiğe açıldı ve akış normale döndü.

Şans eseri kazada herhangi bir yaralanma bildirilmedi; her iki sürücünün de durumu ve ifadeleri ilgili birimlerce kayda geçirildi. Olay, kavşaklarda uyarı levhalarına uyulmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE &#039;DUR&#039; TABELASINA UYMAYARAK YOLUNA DEVAM EDEN SÜRÜCÜNÜN SEBEP OLDUĞU...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 'DUR' TABELASINA UYMAYARAK YOLUNA DEVAM EDEN SÜRÜCÜNÜN SEBEP OLDUĞU KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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