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Bodrum Cup'ın mirası ve hazırlıkları valilikte masaya yatırıldı

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve The Bodrum Cup heyeti, 1989'dan bu yana süren gulet ve tırhandil mirası ile yarış hazırlıklarını Vali Akbıyık'a anlattı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bodrum Cup'ın mirası ve hazırlıkları valilikte masaya yatırıldı

Vali Akbıyık'la görüşme

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, The Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ile organizasyon komitesi üyeleri Ali Çakır, Deniz Sezgün ve Fikret Hıdır, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar ve The Bodrum Cup'ın hazırlıkları hakkında bilgi verildi. Vali Akbıyık, organizasyonun detayları ve uygulama süreçleri üzerinde istişarelerde bulundu.

Organizasyonun öncelikleri:

Komite, 1989 yılından bu yana aralıksız devam eden organizasyonun, geleneksel gulet ve tırhandil ahşap yat yapım mirasının korunmasına ve yerli üretim yatların uluslararası sularda tanıtılmasına sağladığı katkıları aktardı. Bu mirasın geleceğe taşınmasının önemine vurgu yapıldı.

Ekonomik ve tanıtım boyutu:

Vali Akbıyık, spor turizminin Muğla'nın uluslararası marka değerine ve bölge ekonomisine sunduğu katkıyı değerlendirdi. Organizasyon komitesi üyeleri başta olmak üzere tüm heyete çalışmalarında başarılar diledi.

BODRUM KAYMAKAMI ALİ SIRMALI, THE BODRUM CUP KOMİTESİ BAŞKANI SÜLEYMAN UYSAL İLE ORGANİZASYON...

BODRUM KAYMAKAMI ALİ SIRMALI, THE BODRUM CUP KOMİTESİ BAŞKANI SÜLEYMAN UYSAL İLE ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYELERİ ALİ ÇAKIR, DENİZ SEZGÜN VE FİKRET HIDIR, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK’I ZİYARET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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