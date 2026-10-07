Dolar 49,1923 +0,03%
Euro 55,1130 -0,42%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.557,97 -0,97%
EUR/USD 1,1201 -0,55%
Brent Petrol 100,42 -0,16%
--°

Elazığ'da park halindeki araca ateş açıldı: 5 şüpheli yakalandı

Elazığ Kırklar Mahallesi'nde 27 Eylül'de park halindeki araca düzenlenen saldırı sonrası 5 şüpheli yakalandı; adreslerde silah ve dijital materyal ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da park halindeki araca ateş açıldı: 5 şüpheli yakalandı

Elazığ'da saldırı ve gözaltı

Elazığ'da 27 Eylül'de Kırklar Mahallesi Nur Sokak üzerinde park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı ve araçla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, saldırı sırasında park halindeki aracın içinde bulunan U.S. yaralanırken, araca 8 kurşun isabet etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini ve bağlantılı kişileri tespit etmek için geniş çaplı kamera ve saha çalışması yürüttü.

İncelemede, adli süreçteki çocuk S.Ç. ile şüpheli S.Ç.'nin bir araçla olay yerine geldikleri; adli süreçteki çocuk S.Ç.'nin üzerindeki silahı park halindeki aracın lastik kısmına saklayıp daha sonra tekrar aldığı belirlendi. Eylemin ardından şüpheli S.Ç. ve adli süreçteki çocuk S.Ç. söz konusu araçla olay yerinden uzaklaşarak Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi'ndeki bir ikamete girdiler.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucu araç sahibi E.Y., H.G. ile adli süreçteki çocuk A.B.G.'nin de eylemi gerçekleştiren şüpheli A.S.Ç. ile birlikte hareket ettikleri değerlendirildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler H.G., E.Y., S.Ç. ile adli süreçteki çocuklar S.Ç. ve A.B.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ve adli süreçteki çocukların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adli süreçteki çocuk A.B.G.'nin adresinde yapılan aramada ise 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar hakkında başlatılan adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

ELAZIĞ’DA BİR ARACA DÜZENLENEN VE BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI YARALAMA OLAYINDA 5 ŞÜPHELİ...

ELAZIĞ’DA BİR ARACA DÜZENLENEN VE BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI YARALAMA OLAYINDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdemşah'ta akşam yangını müstakil evi kullanılmaz hale getirdi
images

Kayseri’de üç aracın karıştığı kazada işçi servisi şoförü yaşamını yitirdi
images

Muş'ta havalimanı kavşağında kurtarma operasyonu: tır ile otomobil çarpıştı, 2 y...
images

İmranlı'da ev alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudanya'da okul çevresinde servis şoförleri arasında arbede yaşandı

Erdemşah'ta akşam yangını müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

Kayseri’de üç aracın karıştığı kazada işçi servisi şoförü yaşamını yitirdi

Muş'ta havalimanı kavşağında kurtarma operasyonu: tır ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor