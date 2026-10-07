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babadağ'da eğitim uçuşu sırasında yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

Babadağ'da eğitim amaçlı tekli yamaç paraşütü uçuşu sırasında kayalıklara sert iniş yapan 37 yaşındaki Rus uyruklu Aleksandr Kishenet yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

babadağ'da eğitim uçuşu sırasında yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

Babadağ'da eğitim uçuşu sırasında yamaç paraşütü kazası

Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da bu sabah gerçekleşen kazada, eğitim uçuşu için ilçeye gelen Aleksandr Kishenet (37) hayatını kaybetti. Olay, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın bin 900 metre pistinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

kaza ve ilk müdahale

Edinilen bilgilere göre Kishenet, tekli (single) yamaç paraşütü uçuşu sırasında kayalık bölgeye sert iniş yaptı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kayalık alanda bulunan Kishenet, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

soruşturma ve cenaze işlemleri

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Olayın ardından cenaze nakil aracı Babadağ'a geldi. Kishenet'in cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.

OLAYIN ARDINDAN CENAZE NAKİL ARACI BABADAĞ&#039;A GELDİ.

OLAYIN ARDINDAN CENAZE NAKİL ARACI BABADAĞ'A GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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