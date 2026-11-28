Maç sonucu: Gaziantep FK 1 - Amed Sportif Faaliyetler 2

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Karşılaşma ikinci yarıda sahneye çıkan Gift Orbanın iki golüyle 2-1 sona erdi. Ev sahibi ekibin tek golü 90+1. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

Maçın dönüm noktaları:

İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Furkan Soyalp'in savunma arkasına gönderdiği ara pasıyla buluşan Gift Orban, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Amed'i 1-0 öne geçirdi. Sadece dört dakika sonra, 50. dakikada Dia Saba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Orban topu tekrar filelere yolladı ve skor 2-0 oldu.

Gaziantep FK, aradığı golü uzun süre bulamazken maç içinde önemli fırsatlar yakaladı. 57. dakikada Sorescu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte Efe Sarıkaya'nın kafa vuruşunu kaleci Alban Lafont çizgiden çıkardı. 65. dakikada Alexandru Maxim'in sol kanattan getirdiği ve çaprazdan çektiği sert şutu Lafont kurtardı. 89. dakikada Ulrich Meleke'nin ceza yayı üzerinden denemesi yandan auta çıktı.

Maçın son bölümünde ev sahibi ekip baskısını artırdı ve 90+1. dakikada ceza yayı üzerine gönderilen uzun pasta savunmadan seken topu alan Serdar Dursun'un yerden şutunda top kaleciden sektikten sonra ağlarla buluştu. Bu gol, skoru 1-2 yaptı ancak Gaziantep FK için dengeyi sağlamaya yetmedi.

Kadrolar ve notlar:

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çiçek, Ali Can Alp

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Efe Sarıkaya (Kerim Çalhanoğlu dk. 81), Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Deian Sorescu, Ulrich Meleke, Ogün Özçiçek (Serdar Dursun dk. 57), Kacper Kozlowski (Alexandru Maxim dk. 63), Victor Gidado (Luis Perez dk. 63), Drissa Camara (Hansen dk. 81), Halil Dervişoğlu. Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Juninho Bacuna, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Sabahattin Destici. Teknik Direktör: Volkan Demirel.

Amed SF: Alban Lafont, Umut Meraş, David Bates, Mehmet Yeşil (Miraç Acer dk. 84), Amadou Cisse, Furkan Soyalp (Gökhan Gül dk. 89), Rayan Raveloson, Rayan Lutin (Mohamed Halil dk. 81), Yira Sor (Cem Üstündağ dk. 81), Dia Saba, Gift Orban. Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Muhammed Hasan Yıldırım, İsmail Duyu, Kahraman Demirtaş, Dilhan Demir, Berk Kızıldemir. Teknik Direktör: Besnik Hasi.

Goller: Serdar Dursun (dk. 90+1) (Gaziantep FK); Gift Orban (dk. 46 ve 50) (Amed SF).

Sarı kartlar: Meleke (Gaziantep FK); Orban, Lutin (Amed SF).

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ AMED SPORTİF FAALİYETLER'E 2-1 MAĞLUP OLDU.