Muğlaspor'un üç gollü akşamı: Mardin 1969 sahadan puansız ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Muğlaspor, Atatürk Stadı'nda konuk ekip Mardin 1969'u 3-0 mağlup etti. Maçta goller penaltıdan ve son bölümlerde geldi; Muğlaspor sahasında net bir skor elde etti.

maçın özeti:

İlk yarıda Driton Camaj, 38. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak Muğlaspor'u üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıda teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın hamleleri işe yaradı; Engin Poyraz Efe Yıldırım 69. dakikada oyuna girdikten dört dakika sonra 73. dakikada skoru 2-0'a taşıdı. Maçın son bölümünde, 81. dakikada oyuna dahil olan Yasin Uzunoğlu 86. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç 3-0 sona erdi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Batuhan Bıyık, Egemen Savran

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Luis Mago, Ali Barak, Selim Dilli (Jurgen Çelhaka dk. 69), Ali Kaan Güneren, Daniel Avramovski (Yasin Uzunoğlu dk. 81), Mamady Diarra (Oluwakorede Osundina dk. 90), Driton Camaj (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 69), Ibrahim Sissoko (Orhan Nahırcı dk. 81). Yedekler: Batıhan Gebecelioğlu, Alihan Kazmaz, Buluthan Bulut, Oğuzhan Matur, Ozan Sol. Teknik direktör: Yalçın Koşukavak.

Mardin 1969: Erce Kardeşler, Emre Taşdemir, Djordje Denic, Zdravko Dimitrov (Ahmet Ülük dk. 87), Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Muammer Denizhan Taşkan dk. 70), Baba Alhassan (Ayobami Kayode dk. 76), Mallik Wilks, Tonio Teklic (Osman Yıldırım dk. 77). Yedekler: Ömer Kahveci, Şahverdi Çetin, Eray Korkmaz, Berkay Doğan, Enes Erol, Bünyamin Balat. Teknik direktör: Ivaylo Petev Bogdanov.

Goller: Driton Camaj (dk. 38 pen.), Engin Poyraz Efe Yıldırım (dk. 73), Yasin Uzunoğlu (dk. 86) — Muğlaspor.

Sarı kartlar: Erce Kardeşler, Djordje Denic, Osman Yıldırım (Mardin 1969); Selim Dilli (Muğlaspor).

Muğlaspor'un ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri skoru pekiştirirken, Mardin 1969 aradığı gol şansını bulamadı. Hakemler ve sakatlık bilgileri maç metninde belirtildiği şekildedir.

TRENDYOL 1. LİG: MUĞLASPOR:3 - MARDİN 1969:0