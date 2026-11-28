Görüşme kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya paylaşımına göre görüşmede Türkiye‑Yunanistan ikili ilişkileri ele alındı.

Paylaşımda Erdoğan’ın, iki ülke ilişkilerinin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu ve olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade ettiği belirtildi.

Öne çıkan gündem maddeleri:

Erdoğan görüşmede, ortak miras kapsamında değerlendirilen azınlıklar konusuna öncelikle insani temelde yaklaşmanın önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bu konudaki müspet yaklaşımlarının Yunanistan’da da karşılık bulmasını arzu ettiklerini, bunun ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Paylaşımda ayrıca Erdoğan’ın Ege’ye ilişkin ifadelerine yer verildi; Türkiye olarak Ege’yi barış denizi yapmak konusunda tereddütlerinin bulunmadığını ve Ege ile Doğu Akdeniz’in istikrar ile refah havzası olması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Görüşmenin kamuoyuyla paylaşılan özetine göre taraflar, hem siyasi diyaloğu hem bölgesel işbirliğini kuvvetlendirmeye yönelik adımları ön planda tutuyor. İletişim Başkanlığı’nın açıklaması, iki ülkenin olumlu gündemleri ilerletme yönündeki çabalarını işaret ediyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI KONSTANTİNOS TASULAS İLE CUMHURBAŞKANLIĞI DOLMABAHÇE OFİSİ’NDE GÖRÜŞTÜ.