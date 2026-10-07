Dürüstlük örneği: mesai sırasında bulduğu altını sahibine teslim eden personele ödül

Arhavi Belediyesi çalışanının örnek davranışı ödülle taçlandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde görev yapan belediye personelinin bulduğu değeri sahibine ulaştırma çabası, belediye yönetimi tarafından takdir edilerek ödüllendirildi.

Olayın gelişimi:

Arhavi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Temizlik Hizmetleri personeli Yaşar Şimşek, görev yaptığı sırada yerde bulduğu altını sahibine ulaşmasını sağladı ve teslim etti. Şimşek'in hareketi belediye içinde örnek davranış olarak değerlendirildi.

Meclis kararı ve ödül:

Şimşek'in duyarlı davranışı, belediyenin ekim ayı meclis toplantısında gündeme alındı. Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, örnek davranışından dolayı Şimşek'i tebrik ederek kendisine 5 bin TL nakit ödül takdim etti.

Belediye yetkilileri, kamu hizmetinde dürüstlüğün önemine vurgu yaparak benzer davranışların özendirileceğini belirtti. Şimşek'in tutumu, yerel yönetimin şeffaflık ve toplumsal sorumluluk anlayışını öne çıkaran bir örnek olarak kayda geçti.

ARTVİN’İN ARHAVİ İLÇESİNDE GÖREVİ SIRASINDA BULDUĞU ALTINI SAHİBİNE TESLİM EDEN BELEDİYE PERSONELİ YAŞAR ŞİMŞEK, 5 BİN TL İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ.