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Duvarlara sevgiyle çizilen farkındalık: İnegöl’de öğrenciler hayvanları anlattı

İnegöl Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde öğrenciler ve protokol üyeleriyle sahipsiz hayvanlar merkezinin duvarlarını renklendirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Duvarlara sevgiyle çizilen farkındalık: İnegöl’de öğrenciler hayvanları anlattı

İnegöl'de 4 Ekim etkinliği

İnegöl Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Programa Kaymakam Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, belediye meclis üyeleri, ilkokul öğrencileri ve İNESMEK resim öğretmenleri katıldı.

Duvarlar hayvan sevgisiyle renklendi:

İNESMEK resim öğretmenlerinin nezaretinde gerçekleşen duvar boyama etkinliğinde öğrenciler, hayvan temalı çizimleri rengarenk boyayarak merkezin duvarlarını adeta sanat eserine dönüştürdü. Protokol üyeleri de fırçaları eline alarak çocuklara eşlik etti. Etkinlikle, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması ve sahipsiz hayvanlara yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi; ortaya çıkan çalışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

öğrenciler merkezde hayvanları tanıdı:

Duvar boyama dışında öğrenciler, merkez içindeki yaşam alanlarını gezme fırsatı buldu. Merkezdeki hayvanları yakından görme ve yürütülen bakım ile tedavi uygulamaları hakkında bilgi edinme imkânı bulan çocuklar, ziyaret sırasında hem eğlenip hem de öğrenme şansı yakaladı. Etkinlik, öğrencilerin hayvanlarla kurduğu bağın güçlenmesine katkı sağladı.

yetkililerden değerlendirmeler:

Programda konuşan Kaymakam Ayhan Akpay, "Hayvanları Koruma Günü kapsamında İnegöl Belediyemizin Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret ettik. Öğrencilerimiz burada çok güzel boyama etkinliği yaptılar, aynı zamanda can dostlarımızı ziyaret etmiş oldular. Keyifli bir etkinlik oldu. Böyle bir tesis, sahipsiz hayvanların burada kanunlara ve mevzuata uygun şekilde barındırılması ilçemiz adına sevindirici bir durum. Türkiye’ye örnek bir proje" dedi.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise şunları söyledi: "Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle bugün öğrencilerimizle birlikte Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizdeyiz. İnegöl Belediyesi 5199 sayılı kanun gereği üzerine düşeni yapmış, 10 dönüme yakın kapalı alan ve 7.200 m²de sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatı ve kararnamesiyle yapılmaya başlanan ve sokakta sıfır hayvan popülasyonu uygulamasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da satın almayın, sahiplenin çağrısında bulunuyoruz. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızı barınağımıza davet ediyoruz."

Etkinlik, İnegöl Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara yönelik yürüttüğü çalışmaları görünür kılarken, çocuklarda duyarlılık oluşturmayı ve toplumda hayvan sevgisinin yayılmasını amaçlayan uygulamaların önemini bir kez daha vurguladı.

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA İNEGÖL BELEDİYESİ SAHİPSİZ HAYVANLAR BAKIM VE TEDAVİ...

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA İNEGÖL BELEDİYESİ SAHİPSİZ HAYVANLAR BAKIM VE TEDAVİ MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER VE PROTOKOL ÜYELERİ DUVARLARI BİRLİKTE BOYADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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