Duyma ve konuşma engelli adama Kozan dönüşünde darp: aile suç duyurusunda

Olayın detayları:

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 Eylül Perşembe günü meydana gelen olayda, yüzde 45 duyma ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş, Feke'ye bağlı Suçatı Mahallesi'nden Kozan'a erzak ve alışveriş için gitti. İddiaya göre alışveriş sonrası dönerken darp edilmiş halde Feke'ye geldi.

Sonbaş'ın yüzünde ve göz çevresinde belirgin darp izleri gözlemlendi. Ailesi, durumu fark ederek onu hastaneye götürdü; acil serviste kontrolleri yapıldıktan sonra Sonbaş taburcu edildi ve aile darp raporu aldı.

Ailenin tepkisi ve ifadesi:

Ağabeyi Kamil Sonbaş, kardeşinin işaret diliyle yaşananları anlatmaya çalıştığını belirterek, anlattıklarına göre yüzüne ve gözüne darbeler alındığını söylediğini aktardı. Kamil Sonbaş, "Ağzı ve yüzü mosmor olmuş şekilde Feke’ye geldi. İlk gördüğümüzde kardeşimizi tanıyamadık" dedi.

Sonbaş ailesi, kardeşlerinin köyde bağ ve bahçe işleri yaparak hayatını sürdürdüğünü, kimseye zararı olmadığını vurguladı. Kamil Sonbaş, sağır ve dilsiz bir insana el kaldırılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek kimin yaptığı bilinmese de bulunmasını istediklerini söyledi.

İdari süreç ve soruşturma:

Aile, olayın aydınlatılması için Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek resmen şikayette bulundu. Yetkililerden edinilen bilgiye göre olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olayın nedeni ve saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aile, hem mağdurun korunması hem de sorumluların tespit edilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Hastane raporu ve aile şikayeti, soruşturma dosyasına dahil edildi; emniyet ekipleri olayla ilgili ifadeleri alıp delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

MUHAMMED SONBAŞ KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ