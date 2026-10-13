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Düzce başkanı Özlü, Efkan Ala ile parti vizyonunu değerlendirdi

Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’yı makamında ziyaret etti; ikili sohbet edip Özlü, Ala’ya nazik misafirperverliği için teşekkür etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Düzce başkanı Özlü, Efkan Ala ile parti vizyonunu değerlendirdi

Görüşmenin gündemi:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede Özlü ve Ala bir süre sohbet ederek değerlendirmelerde bulundu ve partinin vizyonu üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin seyri:

Ziyaret Ala'nın makamında gerçekleşti. Taraflar arasındaki sohbet samimi bir ortamda ilerledi ve görüşme sonrasında Özlü, ziyaretle ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özlü'nün değerlendirmesi:

Başkan Özlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala’yı makamında ziyaret ederek hasbihal ettik. AK Parti’mizin vizyonunu birlikte omuzlamaktan gurur duyduğum çok kıymetli dava arkadaşıma, Ala’ya nazik misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum"

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA’YI MAKAMINDA ZİYARET...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMEDE ÖZLÜ VE ALA BİR SÜRE SOHBET EDEREK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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