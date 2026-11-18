Olayın özeti

Düzce D-100 karayolunda gece yarısına yakın saatte meydana gelen kazada bir otomobil tıra arkadan çarparak ağır hasar aldı ve sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, 23.00 sıralarında D-100 karayolu Taşköprü Mahallesi sapağında gerçekleşti. İddialara göre İstanbul istikametine seyreden Ahmet Gülbahar yönetimindeki Volkswagen marka, 06 DBS 65 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta aynı yönde ilerleyen K.K. idaresindeki DAF marka, 81 AFS 28 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı tırın altına girerek aracın yarıya kadar tırın altında kalmasına neden oldu. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Gülbahar olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobili çıkarma çalışması yaptı. Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi otopsi için Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı; olay yerinde delil toplama ve soruşturma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve ifade çalışmaları sonrası netleşeceğini bildirdi.

DÜZCE D-100 KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TIR'A ÇARPTI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİİ.