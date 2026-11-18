İskenderun'da kiralık araç ve apart denetimi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 16 Kasım tarihinde İskenderun genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, kiralık araç firmaları ile günübirlik kiralanan apartlara yönelik kapsamlı kontroller yapıldı. Denetimlerde toplam 15 iş yeri kontrol edilirken, 178 kişinin sorgulaması yapıldı.

Denetimin kapsamı:

Operasyon, kiralık araçların teknik donanımı ile apartların idari ve kayıt yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmek üzere yürütüldü. Ekipler, iş yerlerinde araç ekipmanları, kira sözleşmeleri, KABİS bildirimleri ve veri giriş uygulamalarını inceledi.

Belirlenen eksiklikler ve tespitler:

İncelemeler sonucunda; 3 iş yerinin kiralık araçlarında GPS cihazı bulundurmadığı, 2 iş yerinin kira sözleşmesi bulundurmadığı ve 2 iş yerinin KABİS bildirimi yapmadığı tespit edildi. Ayrıca 3 iş yerinde anlık veri girişi yapılmadığı ve 3 iş yerinde usulüne uygun kayıt tutulmadığı belirlendi. Denetimler sırasında bir işletmede de fuhuş yapıldığı saptandı.

Tespit edilen eksiklikler kayıt altına alındı; denetimlerin, bölgede güvenlik ve düzenin sağlanması amacıyla yürütülen rutin çalışmalardan biri olduğu bildirildi.

İSKENDERUN’DA KİRALIK ARAÇ FİRMALARI VE GÜNÜBİRLİK APARTLARA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.