Gündoğdu Mahallesi'nde çok araçlı kaza

Eskişehir'in Gündoğdu Mahallesi Çevre Yolu Ankara istikametinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda tır, otobüs, kamyonet ve otomobil çarpıştı; kazada bir sürücü araç içinde sıkıştı.

kazaya karışan araçlar ve sürücüler:

Kazada yer alan araçlar ve sürücüleri şu şekilde kaydedildi: M.B. yönetimindeki 42 BCA 510 dorse plakalı tır, F.Ö. idaresindeki 26 EBB 173 plakalı otobüs, F.A. yönetimindeki 26 BR 077 plakalı kamyonet ve A.S. idaresindeki 26 RC 975 plakalı otomobil.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan A.S. isimli sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilen yaralı sürücü Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı; olayın nedeni yetkililerin yürüttüğü soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

ESKİŞEHİR'DE TIR, OTOBÜS, KAMYONET VE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALANDI.