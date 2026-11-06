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Düzce müftülüğünde üç başlıkta sağlık farkındalığı

Düzce İl Müftülüğünde düzenlenen eğitimde Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri organ bağışı, lösemi ve akciğer kanseri farkındalığını anlattı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Düzce müftülüğünde üç başlıkta sağlık farkındalığı

Düzce İl Müftülüğünde sağlık eğitimi gerçekleştirildi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü farkındalık çalışmaları kapsamında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri Düzce İl Müftülüğü konferans salonunda bir eğitim programı düzenledi. Program, Organ Bağışı Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası ve Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı başlıklarını kapsadı.

eğitimin içeriği:

Uzman Dr. Süveybe Peker Kılıç tarafından yapılan sunumlarda, organ bağışının hayat kurtarmadaki önemi detaylandırıldı. Akciğer kanserinin risk faktörleri ile korunma yöntemleri ve erken tanının önemi üzerinde duruldu. Ayrıca lösemi hastalığı hakkında yapılan bilgilendirmelerle toplumda hastalığa yönelik farkındalığın artırılmasına dikkat çekildi.

katılım ve vurgular:

Müftülük personeli ve imamların yoğun ilgi gösterdiği programda, konuşmacılar sağlıklı bir toplum oluşturmak için bilinçlenme, erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı. Eğitim, kurum içi bilinç yükseltmeye ve toplumdaki sağlık bilincini güçlendirmeye yönelik adımların parçası olarak planlandı.

DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜNDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI VE AKCİĞER KANSERİ...

DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜNDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI VE AKCİĞER KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINDA, MÜFTÜLÜK PERSONELİ VE İMAMLARA ÖNEMLİ SAĞLIK BİLGİLENDİRMELERİ YAPILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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