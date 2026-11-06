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Okullarda gıda bilinci artırılıyor: Andırın'da hijyen eğitimi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen eğitimde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gıda güvenliği, etiket okuma ve hijyen uygulamaları öğretildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okullarda gıda bilinci artırılıyor: Andırın'da hijyen eğitimi

Okullarda gıda bilinci artırılıyor: Andırın'da hijyen eğitimi

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Andırın ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenledikleri seminerlerle erken yaşta sağlıklı beslenme ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmayı amaçladı.

Eğitimin içeriği:

Boğazören İlk ve Ortaokulu'nda uzman ekiplerce yapılan sunumlarda öğrencilere gıda hijyeni ve güvenli gıda tüketimi konuları anlatıldı. Görsel materyallerle desteklenen anlatımlarda, alışveriş sırasında etiket okuma alışkanlığının önemi vurgulandı ve Son Kullanma Tarihi (SKT) ile Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki farklar örneklerle açıklandı.

Uygulamalı hijyen uygulamaları:

Eğitim kapsamında ambalajlı ürün seçimi, pişirilmiş ve hazırlanmış gıdaların saklama şartları ile ilgili pratik bilgiler paylaşıldı. Öğrencilere, gıdaların oda sıcaklığında ne kadar süre bekletilebileceği ve saklama koşullarının neden önemli olduğu uygulamalı örneklerle gösterildi.

Seminerde ayrıca kişisel hijyen kuralları üzerinde duruldu; el yıkama, temiz mutfak gereçleri kullanımı ve çapraz bulaşmanın önlenmesine ilişkin davranışsal basamaklar öğrencilere uygulamalı olarak öğretildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür okul eğitimlerinin çocuklarda sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları geliştirilmesi açısından kritik olduğunu belirtti ve eğitimlerin ilçede düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik, hem öğrenciler hem de okul yönetimi tarafından olumlu karşılandı; eğitimlerin ailelere kadar uzanarak ev içi uygulamalara yansımasının hedeflendiği kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İLKOKUL VE...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GIDA GÜVENLİĞİ, HİJYEN VE BİLİNÇLİ TÜKETİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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