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Trafik parkında miniklere uygulamalı güvenlik dersi

Kırıkkale'de polis ekipleri Mehmet Ali Eren İlkokulu'nda öğrencilere Trafik Eğitim Parkı'nda teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Trafik parkında miniklere uygulamalı güvenlik dersi

Eğitim programı:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Mehmet Ali Eren İlkokulu öğrencilerine yönelik bir trafik güvenliği programı düzenledi. Etkinlik Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirildi ve teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmaları da içerdi.

Eğitimin içeriği ve yöntemleri:

Program kapsamında öğrencilere temel trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafikte doğru davranış biçimleri anlatıldı. Dersler sınıf anlatımıyla sınırlı kalmadı; uygulamalı eğitimlerle çocukların öğrenilen kuralları sahada deneyimlemesi sağlandı.

Amaç ve kazanımlar:

Eğitimin hedefi, çocukların küçük yaştan itibaren trafik bilinci edinmesi ve trafikte güvenli hareket etme alışkanlığı kazanmasıydı. Uygulamalı yaklaşımla bilgilerin pekiştirilmesi ve öğrencilerin günlük yaşamda daha güvende olmaları amaçlandı.

KIRIKKALE&#039;DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ...

KIRIKKALE'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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