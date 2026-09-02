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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yeni il jandarma komutanını ziyaret etti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, yeni İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç'ı ziyaret ederek başarı diledi ve iş birliğine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yeni il jandarma komutanını ziyaret etti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yeni komutanı ziyaret etti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimi, Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Mustafa Kılınç'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Görüşmede iki kurum arasında karşılıklı saygı ve iş birliği vurgulandı.

görüşmenin içeriği:

Yapılan görüşmede, DTSO heyeti Mustafa Kılınç'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Toplantıda, il güvenliği ile ticari hayat arasındaki uyumun önemi ve kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği üzerinde duruldu.

heyette kimler vardı:

Ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe ve Yönetim Kurulu üyeleri Rıza Yıldız ile Ahmet Emin Şen hazır bulundu.

DTSO heyeti, Mustafa Kılınç'ın görev süresince yürütülecek çalışmalarda başarı dileklerini iletirken, ildeki güvenlik ve ticaret çevreleri arasında etkin iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik isteklerini ifade etti. Her iki taraf da önümüzdeki dönemde diyalog ve ortak çalışmalara açık olma taahhüdünde bulundu.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI HEYETİ, DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN KIDEMLİ ALBAY...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI HEYETİ, DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA KILINÇ İLE BİR ARAYA GELEREK YENİ GÖREVİNDE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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