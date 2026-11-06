Dolar 50,1527 +0,06%
Euro 56,0912 -0,15%
Bist 11.392,08 +0,52%
Altın Gram 6.579,58 -0,80%
EUR/USD 1,1181 -0,34%
Brent Petrol 98,60 +0,32%
--°

Düzce TSO'da yeni meclis görevi devraldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2022-2026 dönemi meclisinin devir teslim töreninde konuşmalar yapıldı, plaketler takdim edilerek yeni dönem resmen başladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce TSO'da yeni meclis görevi devraldı

devir teslim töreninde konuşmalar:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) 2022-2026 dönemi meclisinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle düzenlenen devir teslim töreni, oda yöneticileri ile önceki ve yeni meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, seçim sürecinin olgunlukla tamamlandığını ve bu sonucun odanın kurumsal gücünü gösterdiğini vurguladı.

Şengüloğlu konuşmasında, "Seçim sürecinin olgunlukla ve demokratik bir anlayışla sonuçlanması, odamızın kurumsal gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Göreve gelen tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Önceki dönem yönetim kurulu başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Kendilerine, Düzce’nin ticaret ve sanayi hayatına verdikleri emek, gösterdikleri sorumluluk ve oda çatısı altında sürdürdükleri hizmet için şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönemde birlikte başladığımız ve devam eden tüm projeleri gerektiği gibi sonuçlandırarak Düzce’ye kazandıracağız. Görev süresi tamamlanan başkanımıza ve meclis üyelerimize tekrar teşekkür ediyor, yeni dönemde birlikte yürüyeceğimiz tüm yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

meclis başkanının değerlendirmesi:

Meclis Başkanı Ümit Yıldırım da törende önceki dönem meclis üyelerine katkılarından ötürü teşekkür etti. Yıldırım, devir teslim ile yeni bir dönemin başladığını belirterek kamu ve özel sektörle sürekli diyalogun, ilde ortak aklın daha verimli çalışmasına katkı sağlayacağını söyledi. Kendisi, çalışma arkadaşlarına başarı dileklerini iletti ve odanın geldiği konumda emeği geçen herkese minnettarlığını ifade etti.

plaket takdimi ve kapanış:

Açılış konuşmalarının ardından plaket törenine geçildi. Önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar plaketlerini Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım elinden aldı. Plaket töreninde Erdoğan Bıyık birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, devam eden projelerde başarı temennisinde bulundu. Tanju Acar ise yeni dönemde önceki başarıların üzerine daha fazlasının eklenmesini dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Tören, önceki dönem meclis üyelerine plaketlerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı. Etkinlik, hem geçmiş döneme şükran sunma hem de yeni döneme güçlü bir başlangıç yapma mesajı verdi.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) GÖREV SÜRESİ TAMAMLANAN 2022-2026 DÖNEMİ MECLİSİ İÇİN...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) GÖREV SÜRESİ TAMAMLANAN 2022-2026 DÖNEMİ MECLİSİ İÇİN DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şehitlerin anısına mevlit: EMŞAV dua ve ikram programı düzenledi
images

Bolu valisinin annesi Adana'da aile mezarlığına uğurlandı
images

Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın miniklerle çevre odaklı buluşması
images

Aile akademisiyle okul-aile iş birliğinde örnek adım: Faik Güngör Ortaokulu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sergen Yalçın'ın 26 kişilik sınav listesi: Belçika ve Fransa randevusu öncesi aday kadro

Krefeld'de devrilen tanker sonrası 23 ton nitrik asit sızıntısı alarmı

Radyoterapide milimetrik hareket takibiyle sağlıklı organlar korunuyor

Öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi