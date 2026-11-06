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Aile akademisiyle okul-aile iş birliğinde örnek adım: Faik Güngör Ortaokulu

Faik Güngör Ortaokulu, Maarif Modeli doğrultusunda 'Aile Akademisi'ni başlattı; aylık uzman konferanslarıyla velilerin eğitime etkin katılımı hedefleniyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aile akademisiyle okul-aile iş birliğinde örnek adım: Faik Güngör Ortaokulu

Faik Güngör Ortaokulu'nda 'Aile Akademisi' faaliyete geçti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yer alan Faik Güngör Ortaokulu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla 'Aile Akademisi'ni hayata geçirdi. Proje, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine daha bilinçli ve etkin katılmasını hedefliyor.

İlk konferans ve konuşmacı:

Okul konferans salonunda düzenlenen açılış programı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Programın konuşmacısı Dr. Öğretim Üyesi Fethi Yıldırım olup, 'Peygamberlerin Çocuk Eğitim Metotları' başlıklı sunumunda ailelerin eğitimdeki rolü, değerler eğitimi ve ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımına dair önemli noktalar paylaştı.

Süreç ve gelecek programlar:

Aile Akademisi tek seferlik bir etkinlik olmayıp eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek aylık bir program olarak planlandı. Her ay farklı uzmanların katılacağı konferanslarda çocuk ve ergen psikolojisi, aile içi iletişim, dijital çağda ebeveynlik, değerler eğitimi ve akademik başarıda ailenin rolü gibi konular ele alınacak.

Okul müdürü Nuri Albayrak, projenin önemine vurgu yaparak, 'Bizler eğitimin yalnızca okulun dört duvarı arasında gerçekleşen bir süreç olmadığına inanıyoruz' dedi ve ailelerin eğitim sürecinin aktif paydaşı hâline getirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Albayrak, Aile Akademisiyle 'güçlü aile, güçlü okul ve güçlü toplum' anlayışına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Faik Güngör Ortaokulu yetkilileri, Aile Akademisi aracılığıyla yıl boyunca düzenlenecek eğitim programlarının velilerin kişisel gelişimine katkı sağlamasını ve okul-aile iş birliğine örnek oluşturmasını hedeflediklerini bildirdi.

ERZURUM&#039;DA FAİK GÜNGÖR ORTAOKULU, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİ...

ERZURUM'DA FAİK GÜNGÖR ORTAOKULU, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SÜREÇLERİNE DAHA BİLİNÇLİ KATILIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA “AİLE AKADEMİSİ”Nİ HAYATA GEÇİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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