Şehitlerin anısına mevlit: EMŞAV dua ve ikram programı düzenledi

Şehitler için merkez camide mevlit programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından şehitler anısına mevlit okutuldu. Cuma namazı çıkışı, merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nde düzenlenen programa devlet ve toplum temsilcileri katıldı.

Programa kimler katıldı:

Etkinlikte Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, il Emniyet Müdürü Murat Mutlu, EMŞAV İl Başkanı gazi Mehmet Terlemez, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar yer aldı.

Mevlit ve sonrasında yapılanlar:

Okutulan mevlidin ardından cami çıkışında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programın akışı dua ve anma töreni şeklinde gerçekleşti.

EMŞAV İl Başkanı Mehmet Terlemez programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Halkımızla birlikte dualar ettik. Halkımızın katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunduk."

Anma programı, şehitlerin anısını yaşatmaya yönelik bir etkinlik olarak tamamlandı ve katılımcılar arasında paylaşılan dualarla sona erdi.

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) ŞEHİTLER VE AİLELERİ İÇİN MEVLİT OKUTTU.