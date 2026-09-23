Düzce'de atıl kalan meslek lisesi huzurevi ve rehabilitasyon merkezi olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yeşiltepe Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda bulunan eski Sağlık Meslek Lisesi binası için harekete geçti. Mahalle toplantılarında sıkça gündeme gelen yapı için sahada ilgili müdürlüklerle görüşen Başkan Özlü, binanın ya kullanıma kazandırılacağını ya da yıkılacağını belirtti.

yapının durumu ve tespit çalışmaları:

Yetkililer tarafından binanın mevcut durumu hakkında incelemeler yapıldı. Başkan Özlü, iki hafta önce binadan karot örneği alındığını ve devam eden çalışmaların deprem dayanıklılığı tespitine yönelik olduğunu aktardı. Heyet, katları gezerek yapının kullanım uygunluğunu yerinde değerlendirdi ve görüş alışverişinde bulundu.

Özlü, yapının geçmişine dikkat çekerek binanın aslında Sağlık Bakanlığı'na ait olduğunu, daha önce çeşitli kurumlara tahsis edildiğini ancak kalıcı bir çözüme ulaşılamadığını söyledi. Binanın bir dönem Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak da kullanıldığı, son dönemlerde ise madde bağımlılarının uğrak noktası haline gelerek mahalle yaşamına zarar verdiği vurgulandı.

proje, hizmet ve bütçe planı:

Heyetin yaptığı değerlendirme sonucunda, binanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı standartlarına uygun şekilde huzurevi olarak düzenlenebileceği kanaatine varıldı. Başkan Özlü, hazırlanacak proje dosyası ile Ankara'ya gidileceğini ve bakanlıktan ödenek talep edileceğini belirtti. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılacağı ifade edildi.

Özlü, Düzce'de şu anda üç tane huzurevi bulunduğunu hatırlatarak, bu yapının dördüncü olmasının hedeflendiğini söyledi. Ancak projenin yalnızca barınma hizmeti sunmayacağı, daha çok bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için rehabilitasyon merkezi niteliğinde düzenleneceği ifade edildi. Belediye yönetimi, binaya girildiğinde her noktanın özenle yenileneceğini ve ikinci sınıf iş teslim edilmeyeceğini vurguladı.

Başkan Özlü, mahalle sakinlerinin talebine kayıtsız kalmayacaklarını, şehrin yaşam alanlarında atıl ve tehlike oluşturan görüntülere müsaade etmeyeceklerini söyledi. Binanın ya hizmete kazandırılacağını ya da yıkılarak alanın yeniden düzenleneceğini belirterek sürecin hızla takip edileceğini açıkladı.

YEŞİLTEPE MAHALLESİNDEKİ ESKİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ