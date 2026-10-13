Papa 14. Leo akciğerindeki nodül nedeniyle ameliyat olacak

Papa 14. Leo hastanede akciğer nodülü için ameliyat olacak

Vatikan Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Papa 14. Leo akciğerinde tespit edilen kitle nedeniyle bugün ameliyat olmak üzere hastaneye sevk edildi. 71 yaşındaki Papa, Roma'daki Agostino Gemelli Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Ameliyatın planı ve beklenen süreç:

Ofis, kitlenin rutin tıbbi muayeneler sırasında saptandığını ve bunun üzerine ameliyat kararı alındığını bildirdi. Ameliyatın ardından akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapılacağı ifade edildi. Vatikan yetkilileri, ameliyat sonrası Papa Leo'nun yaklaşık bir hafta hastanede kalmasının beklendiğini açıkladı.

Kamu programları ve sağlık geçmişi:

Vatikan Basın Ofisi Direktörü Matteo Bruni, nodülün rutin kontrollerde bulunduğunu kaydetti. Bu gelişme üzerine Papa 14. Leo'nun tüm halka açık etkinlikleri 20 Ekim tarihine kadar iptal edildi.

Hastaneye gelişinde yetkililerle tokalaşıp kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Papa Leo, ameliyat öncesi hastaneye bu şekilde giriş yaptı. Ayrıca, Papa'nın sigara içtiği bilgisi not edildi. Papa Leo, Mayıs 2025'te dünya kardinalleri tarafından seçilmişti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen kitle (nodül) nedeniyle bugün olacağı ameliyat için hastaneye yatırıldı.