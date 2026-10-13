Okul duvarlarına merhamet taşıyan öğretmen: sokak hayvanlarına duyarlılık aşılıyor

felsefe dersini yaşayan bir yaklaşım:

Pınar Tosun (35), 15 yıl önce hasta bir kediyle başlayan yaklaşımını eğitim ortamına taşıdı. Sekiz yıldır Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Tosun, hem evinde engelli kedilere bakıyor hem de her gün sokak hayvanlarını besliyor. Bu kişisel sorumluluk, sınıfın dışına çıkarak okul duvarlarında somut bir uygulamaya dönüştü.

okulda oluşturulan farkındalık köşesi:

Tosun, okul panolarını hayvan fotoğrafları ve farkındalık mesajlarıyla donattı. Panolarda yer alan "Hayvanlar yeryüzünün süsüdür", "Doğayı sev, yeşili koru, kediye mama ver" ve "Eğer sevmekten farklı bir niyetle dokunacaksan dokunamazsın" gibi ifadeler, öğrencilere doğayı koruma ve sokak canlılarına sahip çıkma bilincini hatırlatıyor. Hazırlanan köşe, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor ve okul topluluğunda konuşuluyor.

amaç: ahlaki zeka ve vicdan sahibi bireyler:

Tosun, eğitim anlayışında akademik başarının yanı sıra vicdan ve ahlaki sorumluluğu öne koyduğunu vurguluyor: "Akademik kariyer her zaman yapılır ama benim için asıl önemli olan farkındalığı, vicdanı ve ahlaki zekası yüksek bireyler yetiştirmek." Derslerin yanı sıra yürüttüğü uygulamalarla öğrencilerin çevrelerindeki canlıların ihtiyaçlarını fark etmelerini ve merhametle yaklaşmalarını hedefliyor.

Öğretmenin uzun vadeli hedefi, sadece bilgi aktarmak değil; topluma karşı duyarlı, canlılara saygılı ve sorumluluk bilinci taşıyan gençler yetiştirmek. Okuldaki hayvan sevgisi köşesi bu hedefin hem sembolü hem de pratiğe dökülmüş bir adımı olarak öne çıkıyor.

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE 8 YILDIR GÖREV YAPAN FELSEFE ÖĞRETMENİ PINAR TOSUN, OKULUNDA OLUŞTURDUĞU HAYVAN SEVGİSİ KÖŞESİYLE ÖĞRENCİLERİNE CANLILARA KARŞI DUYARLI OLMAYI AŞILIYOR