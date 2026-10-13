Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2756 +0,40%
Bist 12.238,35 +0,72%
Altın Gram 6.650,83 +0,00%
EUR/USD 1,1194 +0,30%
Brent Petrol 105,84 -0,76%
--°

Okul duvarlarına merhamet taşıyan öğretmen: sokak hayvanlarına duyarlılık aşılıyor

Sakarya Kaynarca'da görevli felsefe öğretmeni Pınar Tosun, okuluna kurduğu hayvan sevgisi köşesiyle öğrencilerde vicdan ve merhamet bilinci oluşturuyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul duvarlarına merhamet taşıyan öğretmen: sokak hayvanlarına duyarlılık aşılıyor

felsefe dersini yaşayan bir yaklaşım:

Pınar Tosun (35), 15 yıl önce hasta bir kediyle başlayan yaklaşımını eğitim ortamına taşıdı. Sekiz yıldır Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Tosun, hem evinde engelli kedilere bakıyor hem de her gün sokak hayvanlarını besliyor. Bu kişisel sorumluluk, sınıfın dışına çıkarak okul duvarlarında somut bir uygulamaya dönüştü.

okulda oluşturulan farkındalık köşesi:

Tosun, okul panolarını hayvan fotoğrafları ve farkındalık mesajlarıyla donattı. Panolarda yer alan "Hayvanlar yeryüzünün süsüdür", "Doğayı sev, yeşili koru, kediye mama ver" ve "Eğer sevmekten farklı bir niyetle dokunacaksan dokunamazsın" gibi ifadeler, öğrencilere doğayı koruma ve sokak canlılarına sahip çıkma bilincini hatırlatıyor. Hazırlanan köşe, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor ve okul topluluğunda konuşuluyor.

amaç: ahlaki zeka ve vicdan sahibi bireyler:

Tosun, eğitim anlayışında akademik başarının yanı sıra vicdan ve ahlaki sorumluluğu öne koyduğunu vurguluyor: "Akademik kariyer her zaman yapılır ama benim için asıl önemli olan farkındalığı, vicdanı ve ahlaki zekası yüksek bireyler yetiştirmek." Derslerin yanı sıra yürüttüğü uygulamalarla öğrencilerin çevrelerindeki canlıların ihtiyaçlarını fark etmelerini ve merhametle yaklaşmalarını hedefliyor.

Öğretmenin uzun vadeli hedefi, sadece bilgi aktarmak değil; topluma karşı duyarlı, canlılara saygılı ve sorumluluk bilinci taşıyan gençler yetiştirmek. Okuldaki hayvan sevgisi köşesi bu hedefin hem sembolü hem de pratiğe dökülmüş bir adımı olarak öne çıkıyor.

SAKARYA&#039;NIN KAYNARCA İLÇESİNDE 8 YILDIR GÖREV YAPAN FELSEFE ÖĞRETMENİ PINAR TOSUN, OKULUNDA...

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE 8 YILDIR GÖREV YAPAN FELSEFE ÖĞRETMENİ PINAR TOSUN, OKULUNDA OLUŞTURDUĞU HAYVAN SEVGİSİ KÖŞESİYLE ÖĞRENCİLERİNE CANLILARA KARŞI DUYARLI OLMAYI AŞILIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hitit Üniversitesi kampüsünde kız çocuklarının hakları oyun ve egzersizle işlend...
images

28 Şubat davasıyla anılan eski korgeneral Çetin Saner için veda
images

Samsun bürokrasisinin tanınmış ismi Emin Çolak hayatını kaybetti
images

Seben'de imece ruhu canlandı: kaymakam ve köylüler pekmez kaynattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir gölü'nde 24 saat denetimle yasa dışı avcılık önleniyor

Kral vi. felipe sebte'ye ziyaretinde kraliyetin desteğini yineledi

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi