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Gürsu'da açılan dernek binası İnci köylülerinin kültür mirasını canlı tutacak

Erzurum Oltu İnci Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bursa'nın Gürsu ilçesinde açıldı; tören birlik, kültür aktarımı ve dayanışma mesajlarıyla gerçekleşti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gürsu'da açılan dernek binası İnci köylülerinin kültür mirasını canlı tutacak

Gürsu'da yeni buluşma noktası: İnci köyü derneği hizmete girdi

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci Köyü'nün kültürel değerlerini yaşatmak ve hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulan Erzurum Oltu İnci Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşirken, konuşmalarda birlik ve kültür aktarımının önemi vurgulandı.

Tören ve katılımcılar:

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışa; Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, Anahtar Parti Gürsu İlçe Başkanı Süleyman Ağırman, Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Savaş Albayrak, Oltu Dernekleri Federasyonu Başkanı Fatih Hiçdurmaz, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Ersoy, Muradiye Camii Baş İmam Hatibi Muhammet Lütfi Taşçı ile farklı siyasi parti temsilcileri, Erzurumlu dernek başkanları ve çok sayıda İnci köylü katıldı.

Konuşmalar ve program ayrıntıları:

Dernek Başkanı Yüksek Kaya yaptığı konuşmada dernek binasının hem buluşma hem de kültür merkezine dönüşeceğini belirtti ve 60 yıllık yerleşim sürecine işaret ederek, 60 yıldır Gürsu'da örf ve adetlerin yaşatıldığını ve Bursa kültürüne ortak olunduğunu ifade etti. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçede yaşayan İnci köylülerinin katkılarına dikkat çekerek, sayıları 2 bini bulan hemşehrilerin ilçede faydalı işler yaptığını ve belediyenin kapısının derneğe her zaman açık olduğunu söyledi.

Diğer konuşmacılar — Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Savaş Albayrak, Oltu Dernekleri Federasyonu Başkanı Fatih Hiçdurmaz ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Ersoy — derneklerin kültürel değerleri yaşatmadaki rolünü vurguladı ve yeni dernek binasının hayırlı olmasını diledi.

Etkinlikten notlar:

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılara Erzurum'un yöresel lezzetlerinden cağ kebabı ikram edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, sohbet ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Yeni dernek binasının, Bursa'da yaşayan İnci köylülerinin bir araya gelmesine, gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktarılmasına ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dernek binasının açılması, bölge hemşehriliğinin güçlü bağlarının sürdürülmesi ve kültürel mirasın kent yaşamı içinde korunması yönünde somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNE BAĞLI İNCİ KÖYÜ’NÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAŞATMAK, HEMŞEHRİLER ARASINDAKİ...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNE BAĞLI İNCİ KÖYÜ’NÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAŞATMAK, HEMŞEHRİLER ARASINDAKİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA KURULAN ERZURUM OLTU İNCİ KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ, BURSA’NIN GÜRSU İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. YOĞUN KATILIMIN OLDUĞU AÇILIŞTA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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