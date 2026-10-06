Düzce'de görev başında hayatını kaybeden muhabir Levent Öztürk uğurlandı

TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, Akçakoca'da düzenlenen 2. Uluslararası Suluboya Festivali'nde haber takibi yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk için memleketi Düzce'nin Yeşilyayla köyünde tören düzenlendi; aralarında kurum yöneticileri, meslektaşları ve il protokolünün de bulunduğu kalabalık bir topluluk katıldı.

Olay anı:

Kameramanı Bülent Kocabıyık İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, festival kapanışındaki veda programı sırasında Öztürk'ün bir anda bayılarak yere düştüğünü anlattı. Kocabıyık, sahne sonrası sohbet sırasında, döndüğünde Levent'i yerde gördüğünü ve düşerken kafasını sertçe çarptığını söyledi. Olay yerine çağrılan ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk için doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kocabıyık, yıllardır birlikte çalıştıkları Öztürk'ü ekranlara taşıdığı haberler, sahadaki azmi ve bağlılığıyla tanımladı ve meslektaşının "görev başında" vefat etmesinin onun yaşayışına uygun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Meslek yaşamı ve anılar:

Recep Levent Öztürk uzun yıllardır saha muhabirliği yapan bir gazeteciydi. 2008'de Rusya-Gürcistan savaşını izlediği sırada gazetecileri taşıyan aracın silahlı saldırıya uğraması sonucu sol gözünü kaybetti; İstanbul'da yapılan tedavi sonrası protez göz takılarak mesleğine döndü. TRT Haber'de "Yardım Konvoyu" programını sunan Öztürk, insani yardım çalışmalarını takip etti ve bu yıl Beyrut'taki gelişmeleri de yerinden izledi. Ayrıca TRT Düzce muhabiri olarak Düzce'deki birçok konuyu ekranlara taşıdı.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Öztürk için düzenlenen cenaze programına Düzce Valisi Mehmet Makas, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Kılıç, TRT Genel Müdür Yardımcıları Mücahit Eker ve Ahmet Görmez, TRT Haber Müdürü Zeynel Yaman, ulusal ve yerel medya temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda seveni katıldı. Tören sırasında Makas, Öztürk'ün görevine aşkla bağlı bir kişi olduğunu vurguladı.

Meslektaşları ve meslek örgütlerinden gelenler, Öztürk'ün özellikle saha haberciliğine olan bağlılığı ve Düzce'yi her platformda gururla temsil edişine dikkat çekti. Kameraman Kocabıyık, birlikte zorlu hava ve afet koşullarında habercilik yaptıklarını, Levent'in ekran ve haber aşkıyla tanındığını anlattı.

Recep Levent Öztürk için düzenlenen törenin ardından cenaze, Yeşilyayla köyünde toprağa verildi. Meslek çevresi, habercinin ani vefatının yarattığı üzüntüyü dile getirirken, sahada geçirilen yılların ve yaptığı haberlerin anılacağı belirtildi.

DÜZCE’DE ULUSLARARASI 2. SULUBOYA FESTİVALİNİN HABER TAKİBİNİ YAPTIĞI ESNADA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYNEDEN LEVENT ÖZTÜRK’ÜN KAMERAMANI BÜLENT KOCABIYIK, "SAVAŞ MUHABİRİYDİ. BİR ÇOK YERDE ÇALIŞTI. ONA SORSAK HABER BAŞINDA VEFAT ETMEK İSTERDİ" DEDİ.