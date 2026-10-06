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Büyükorhan’da muhtarların taleplerini yerinde değerlendiren başkan vekili

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükorhan’da 43 muhtarın 646 talebini yerinde dinledi; makul taleplerin hızla karşılandığını vurguladı, toplantı değerlendirmeyle sona erdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Büyükorhan’da muhtarların taleplerini yerinde değerlendiren başkan vekili

Büyükorhan toplantısı:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükorhan ilçesi İsmetiye Mahallesi Cuma Sofrası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen istişare toplantısında 43 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıya AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Koç, AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Ömer Arı ve belediye bürokratları da katıldı.

taleplerin değerlendirilmesi:

Başkan Vekili Şahin Biba, muhtarların mahallelerine hâkim olduğunun Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen taleplerden anlaşıldığını belirtti. Biba, ilçeden gelen 646 talep olduğunu, makul olanların ise en hızlı şekilde karşılandığını ifade ederek sahadan toplanan taleplerin Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde değerlendirildiğini vurguladı.

muhtarların geri bildirimi ve sonuçlar:

Muhtarlar, ilçeye gösterilen ilgi, gerçekleştirilen hizmetler ve ilettikleri taleplere hızlı dönüş yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Şahin Biba'ya teşekkür etti. Toplantı, muhtarların değerlendirmeleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, BÜYÜKORHAN İLÇESİ MUHTARLARIYLA BİR ARAYA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, BÜYÜKORHAN İLÇESİ MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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