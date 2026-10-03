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Düzce’de güvenlik seferberliği: binlerce kişi sorgulandı, arananlar yakalandı

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 4 bin 401 kişiyi sorguladı; aranan 14 kişi yakalandı, 8’i tutuklandı ve silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce’de güvenlik seferberliği: binlerce kişi sorgulandı, arananlar yakalandı

Düzce'de operasyonların kapsamı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdiği şok uygulamalarda sokak ve işyeri denetimleri yoğunlaştırıldı. Ekipler tarafından toplam 4 bin 401 kişi tek tek sorgulandı; arandığı tespit edilen 14 şahıs yakalandı.

yakalamalar ve ele geçirilenler

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 4 BİN 401 KİŞİ TEK TEK...

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 4 BİN 401 KİŞİ TEK TEK SORGULANDI, ARAMASI BULUNAN 14 ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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