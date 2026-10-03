Düzce’de güvenlik seferberliği: binlerce kişi sorgulandı, arananlar yakalandı

Düzce'de operasyonların kapsamı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdiği şok uygulamalarda sokak ve işyeri denetimleri yoğunlaştırıldı. Ekipler tarafından toplam 4 bin 401 kişi tek tek sorgulandı; arandığı tespit edilen 14 şahıs yakalandı.

yakalamalar ve ele geçirilenler

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 4 BİN 401 KİŞİ TEK TEK SORGULANDI, ARAMASI BULUNAN 14 ŞAHIS YAKALANDI.