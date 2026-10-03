Gizem 19 yıl sonra çözüldü: Hevsel Bahçeleri cinayetiyle bağlantılı altı gözaltı

21 Eylül 2007 tarihinde Hevsel Bahçeleri'nde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt vakası, geçtiğimiz dönemde yeniden masaya yatırıldı. Dosyada ortaya çıkan yeni veri ve değerlendirmeler, yıllardır çözülemeyen olayın seyrini değiştirdi.

Soruşturmada öne çıkan deliller:

Savcılık gözetiminde yürütülen yeniden incelemede; yeni tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları, Adli Tıp Kurumu raporlarının yeniden değerlendirilmesi ile önceki ifadelerdeki çelişkiler ayrıntılı biçimde ele alındı. Bu kapsamlı değerlendirme, dosyada eksik kalan bağlantıların ve tutarsızlıkların giderilmesine imkan verdi.

Eş zamanlı operasyon ve gözaltılar:

Elde edilen yeni bulgular üzerine güvenlik birimleri, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; yakalama işlemleri sonrası delil toplama ve ifade alma süreçleri devam ediyor.

19 yıllık süreye rağmen kapatılmayan bu dosyanın yeniden açılması, delil değerlendirmesi ve teknik incelemelerin adli sürece etkisini göstermesi açısından önem taşıyor. Soruşturma ve adli süreç ilerledikçe yetkililer yeni gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapacak.

19 yıllık faili meçhul Erhan Kurt cinayeti aydınlatıldı