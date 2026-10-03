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Salihli'de okullarda risk tespiti ve müdahale süreçleri dijital araçlarla güçlendiriliyor

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında toplantıda SORİ dijital altyapısı tanıtıldı; okullarda risklerin erken tespiti ve kurumlar arası koordinasyon hedeflendi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Salihli'de okullarda risk tespiti ve müdahale süreçleri dijital araçlarla güçlendiriliyor

toplantının amacı ve katılımcılar:

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen okul müdürleri toplantısı Salihli Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe genelindeki okul müdürleri katıldı ve ilçede huzurlu, güvenli ile sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamının sürdürülmesine dair çalışmalar ele alındı.

Manisa Modeli ve SORİ uygulaması:

Gündemde yer alan konular arasında Manisa Modeli kapsamında geliştirilen Sosyal Risk İndeksi (SORİ) dijital altyapısı önemli bir yer tuttu. Toplantıda SORİ'nin, risk analizlerinin bilimsel verilerle takip edilmesine imkân sağlayan işleyişi, okullardaki veri entegrasyonu ve ilçedeki uygulama süreçleri hakkında müdürlere ayrıntılı bilgi verildi.

koruyucu çalışmalar ve iş birliği protokolü:

Ayrıca "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamındaki çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, çocukların ihmal, istismar ve bağımlılık yapıcı risklerden korunmasına yönelik koruyucu ve önleyici faaliyetler ile eğitim kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi vurgulandı.

Risk altındaki çocukların erken tespiti, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon ve hızlı müdahale mekanizmaları toplantıda öncelikli başlıklar olarak ele alındı. Okulların eylem planları doğrultusunda üstleneceği görev ve sorumluluklar belirlendi; ardından eğitim kurumlarında yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişi yapılarak süreç değerlendirmesi ile toplantı sona erdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN’IN BAŞKANLIĞINDA...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN’IN BAŞKANLIĞINDA OKUL MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA SALİHLİ ÖĞRETMENEVİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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