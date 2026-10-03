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14 yıllık faili meçhul çözüldü: 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt davasında baba tutuklandı

8 Mayıs 2012'de kaybolan 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt dosyasında teknik incelemeler ve ifadeler sonrası 6 şüpheli gözaltına alındı, baba tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

14 yıllık faili meçhul çözüldü: 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt davasında baba tutuklandı

olay ve dosyanın yeniden açılması:

8 Mayıs 2012'de kaybolan ve henüz 2,5 yaşında olan Yakup Bozkurt'un cansız bedeni bulunmuş, dosya uzun yıllar boyunca faili meçhul olarak kaldı.

Son dönemde yürütülen teknik çalışmalar ve yeniden alınan ifadeler neticesinde soruşturmada yeni tespitler yapılarak dosya tekrar ele alındı.

gözaltılar ve adli süreç:

Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden baba A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; soruşturmanın diğer yönleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

14 yıllık faili meçhul Yakup Bozkurt cinayeti aydınlatıldı

14 yıllık faili meçhul Yakup Bozkurt cinayeti aydınlatıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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