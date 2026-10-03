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Kilis'te 12 yıllık faili meçhul dosyada yeni gelişme: üç şüpheli gözaltına alındı

Kilis’te 15 Temmuz 2014'te sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson dosyası yeniden incelendi; takipsizlik kararı kaldırıldı ve 3 şüpheli JASAT tarafından gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:00

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kilis'te 12 yıllık faili meçhul dosyada yeni gelişme: üç şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te 2014 tarihli dosya yeniden açıldı

Kilis Acar Köyü'nde 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson olayı, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan geniş çaplı incelemeyle yeniden ele alındı.

Yeniden soruşturmanın dayanakları:

Yapılan çalışmada gerçekleştirilen Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucunda daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Bu değerlendirmeler dosyanın yeniden soruşturulmasına esas oluşturdu.

Operasyon ve gözaltılar:

15 Temmuz 2014 tarihli olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek şunları paylaştı: "Kilis Acar Köyü’nde, 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson’un dosyasında yeni Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı".

Soruşturmanın sürdüğü ve yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

KİLİS&#039;TE, 15 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE BİR SULAMA KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNAN VE DAHA ÖNCE TAKİPSİZLİK...

KİLİS'TE, 15 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE BİR SULAMA KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNAN VE DAHA ÖNCE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLEN KHALED TAYSON'UN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DOSYA YENİDEN İNCELENEREK 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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