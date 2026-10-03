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Emirdağ sanayi sitesinde soba parlaması dükkanı ateşe verdi, esnaf aracı son anda kurtardı

Emirdağ sanayi sitesindeki oto elektrik dükkanında sobaya dökülen yanıcı madde parlayınca çıkan yangında, esnaf el birliğiyle aracı geriye iterek kurtardı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Emirdağ sanayi sitesinde soba parlaması dükkanı ateşe verdi, esnaf aracı son anda kurtardı

Emirdağ'da oto elektrik dükkanında yangın

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir oto elektrik dükkanında sobaya dökülen yanıcı maddenin birden parlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede dükkanı saran alevler ve yoğun duman, içerideki eşya ve bakımda olan aracı tehlikeye soktu.

parlama ve alevlerin yayılması:

İş yerinde ısınmak amacıyla yakılan sobaya dökülen yanıcı maddenin parlamasıyla alevler hızla yayıldı. Dükkan kısa sürede yoğun dumanla dolarken, yangının kaynağı olarak sobaya dökülen yanıcı madde gösterildi.

esnafın müdahalesi ve kayda alınan anlar:

O sırada bakımda olan otomobilin tutuşma tehlikesini fark eden iş yeri çalışanları ile komşu esnaf, zamanla yarışarak aracı el birliğiyle geriye doğru itip dükkan dışına çıkardı. Esnafın hızlı müdahalesi sayesinde yangının araca sıçramasının önüne geçildi ve araç son anda kurtarıldı.

Yaşanan korku dolu anlar, bir başka esnaf tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Olayla ilgili yetkililerin ve iş yeri sahiplerinin yapacağı değerlendirmeler bekleniyor.

Sobadan çıkan yangından aracı böyle kaçırdılar

Sobadan çıkan yangından aracı böyle kaçırdılar

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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